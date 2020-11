Nuoret rakennusinsinöörit haluavat pois armeijamaisesta johtamisesta, tilalle toivotaan kannustusta, innovatiivisuutta ja me-henkeä

Rakennusalalla vastakkainasettelun kulttuuri on tuttua. Oman pään pitämistä on pidetty tärkeämpänä kuin yhteisen ratkaisun löytämistä. Johtaminen tapahtuu kontrollin kautta. Asetelma on armeijasta tuttu ja johtamisopit suoraan sieltä. Yli viisikymppiset ovat tilanteeseen jopa tyytyväisiä, mutta nuoret haluavat muutosta.