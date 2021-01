Sikla aloitti rakennustyöt Harkimon entisellä Diili-alueella Hangossa – kaikki asunnot myyty

As.oy Hangon Kuningatarranta on 44 asunnon kerrostalo. Osa nelikerroksisen kerrostalon ylimmän kerroksen asunnoista on kaksikerroksisia. Kaikkien asuntojen merenpuoleiset seinät rakentuvat miltei kokonaan lasipinnasta, joka takaa ainutlaatuiset näkymät merelle.

Nyt käynnistynyt kohde on osa Hangon Kuningatarvuoren ranta-alueelle rakennettavasta yhteensä 14400 neliömetrin kokonaisuudesta asuntoja ja lomahuviloita.

Hankkeen arvo on noin 30 miljoonaa euroa, ja se työllistää rakennusvaiheessa useita kymmeniä ihmisiä.

”Olemme panostaneet kohteen materiaaleihin, suunnitteluun ja näyttävyyteen merkittävästi normaalia enemmän, ja tässä kohteessa todella voidaan puhua asumisen luksustasosta. Koska rakennuspaikan olosuhteet poikkeavat suunnittelun ja rakentamisen osalta normaalista sisämaarakentamisesta, tulee tässäkin mielessä puhua erikoiskohteesta”, Siklan konsernijohtaja Janne Nieminen sanoo tiedotteessa.

Kuningatarvuoren aluekokonaisuutta kehittää Regatta Resorts oy.

”Sikla on myynyt ensimmäisen rakennusvaiheen kaikki asunnot. Alue on vetänyt puoleensa laatutietoisia ja ainutlaatuista merellistä ympäristöä arvostavia asiakkaita, joille tulevaisuuden laatukriteerit ja vaivaton ympärivuotinen asuminen ovat tärkeitä. Seuraavien vaiheiden suunnittelu on käytännössä valmis ja perustajaurakoitsijalla sen myötä valmius aloittaa myynti”, Regatta Resortsin hallituksen jäsen ja projektivastaava Conrad Planting kertoo.

Kuningatarrannan asunnot on suunnitellut Cedercreutz Arkkitehdit. Sebastian ja Tuua Cedercreutzin suunnittelun lähtökohtana on ollut merellisen beach house -tunnelman luominen Kuningatarrannan koteihin. Kokonaisuuden tulee edustaa yhteensopivaa ja korkeatasoisinta suunnittelua laadukkaine materiaaleineen niin talon ulkopinnoilla kuin sisällä kodeissakin.

Cedercreutz Arkkitehdit on suunnitellut aiemmin muun muassa Regatta Suites -asunnot Hangon Tehtaanniemelle.

Hangon Kuningatarvuoren-Tehtaanniemen rakennushankkeessa on kyse samasta alueesta, jolle liikemies Harry Harkimo kaavaili jo yli 10 vuotta sitten rakentavansa asuntoja. Hankkeen vetäjää haettiin tuolloin television Diili-ohjelmassa. Vuonna 2011 hankkeen osti Harkimolta Quattrorakennus. Vuonna 2013 koko Quattrogroup-konserni ajautui kuitenkin konkurssiin.