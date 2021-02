Caverion ja Fira kimppaan Myllypuron kampuksella – lajinsa ensimmäinen elinkaarikohde

Caverion on allekirjoittanut Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen toteuttamisesta yhdessä Firan kanssa.

Sopimuksen arvo on Caverionille noin 13 miljoonaa euroa. Firan osuus on tiedotteen mukaan noin 22 miljoonaa euroa. Kampus on laajuudeltaan noin 9 700 bruttoneliömetriä. Fira vastaa uudisrakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta ja Caverion talotekniikan kokonaistoimituksesta suunnitteluineen.

Rakennus valmistuu kesällä 2023, minkä jälkeen Caverion vastaa 20 vuotta kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta sekä tavoitteen mukaisesta energiankulutuksesta. Kyseessä on Suomessa ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava ammattiopisto.

Tilojen valmistuttua noin 1100 opiskelijaa aloittaa siellä rakennusalan tai talotekniikan perustutkintoon tähtäävät opintonsa. Itse rakennus toimii osana oppimisympäristöä, kun opiskelijat pääsevät perehtymään rakennus- ja talotekniikan järjestelmiin, jotka ovat osin näkyvissä lasiseinien takana.