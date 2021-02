”On meidän kaikkien vastuulla lieventää tätä huolta” – Home ja kosteus pelottavat asunnonostajia

Suomalaisten suurin huolenaihe asuntoa ostaessa on paljastuva home ja kosteusvauriot. Tämä käy ilmi Rakennusyhtiö JM Suomen teettämästä Suomalaiset asuntokaupoilla -tutkimuksesta.

Peräti 70 prosenttia tutkimuksen kaikista vastanneista ilmoitti suureksi huolenaiheekseen ostettavasta asunnosta löytyvän homeen tai kosteusvaurion. Huoli oli suurin kaikissa ikäluokissa.

”Tulokset puhuvat selvää kieltä ja tämä huoli on sellainen, joka kaikkien meidän rakennuttajien tulee ottaa vakavasti. Aihe on valitettavasti koskettanut Suomessa sekä vanhempaa että nuorempaa rakennuskantaa viime vuosina ja on meidän kaikkien asuntoja rakentavien ja myyvien vastuulla lieventää tätä ihmisten selkeää huolta”, JM Suomen tuotantojohtaja Ari Anttilainen sanoo tiedotteessa.

Toiseksi useimmin huolenaiheeksi nousivat rakennuttajan tekemät virheet ja kolmanneksi meluavat naapurit. Vastaajat saivat valita kysymyksessä useamman kuin yhden vaihtoehdon.

”Tämäkin on herättävä tulos, sillä jokaisen rakennuttajan tavoitteena tulisi olla nollavirheluovutus, eli virheetön asunto asukkaalle. Uudiskohteissa tätä huolta voi lievittää tutustumalla uuteen tulevaan asuntoonsa ennakko- tai muuttotarkastusvaiheessa. Jos korjattavaa tulee vastaan, on niihin puututtava ja korjaustoimenpiteet tehtävä mahdollisimman nopeasti aikataulujen puitteissa”, Anttilainen sanoo.

Home tai kosteusvauriot olivat myös nuorten vastaajien yleisin huolenaihe, mutta muut vastaukset poikkesivat muista ikäryhmistä. 18–24-vuotiaat vastaajat olivat toiseksi eniten huolissaan siitä, että he maksavat asunnosta liikaa ja kolmanneksi eniten siitä, että he eivät pysty maksaaman lainaansa takaisin.

Tässä ikäryhmässä korostui myös huoil siitä, että asunnon arvo laskee oman toiminnan takia. Nuorten vastaajien joukossa lähes joka viides oli tästä huolissaan, kun kokonaisvastaajamäärässä huolen jakoi vain kuusi prosentia.

Suomalaiset asuntokaupoilla -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 14.12.-20.12.2020. Sen kohderyhmä oli 18-75 –vuotiaat suomalaiset ja vastaajamäärä yhteensä 1000 vastaajaa.