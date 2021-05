Skanska urakoi 50 miljoonan hotellihankkeen Helsingin ydinkeskustaan

Kyseessä on Pohjoismaiden ensimmäinen Hyatt-ketjun hotelli, joka kantaa nimeä Grand Hansa. Hankkeen arvo on lähes 50 miljoonaa euroa.

Hotelliin tulee muun muassa 224 huonetta, katettava talvipuutarha sekä juhla- ja kokoustiloja. Lisäksi kokonaisuuteen sijoittuvat laajat ravintolapalvelut, esimerkiksi kaikille avoin kaksikerroksinen terassiravintola seitsemänteen kerrokseen.

Mittava korjausrakentamishanke kattaa yhteensä noin 21000 bruttoneliömetriä, ja se käynnistyy kesäkuussa 2021. Grand Hansan on tarkoitus avautua asiakkaille kesällä 2023.

Tiloissa on jo viimeisen vuoden aikana tehty valmistelevia töitä ja kevyitä purkuja, joiden avulla urakkaa on edistetty vaikean markkinatilanteen aikana. Hankkeen olikin tarkoitus käynnistyä jo paljon aiemmin, ja hotellin piti alun perin valmistua jo vuonna 2022.

Uuden Ylioppilastalon ja Hotelli Seurahuoneen rakennukset ovat suojeltuja, ja korjaus- ja uudistustyötä tehdään rakenteita kunnioittaen. Sisustusratkaisuissa yhdistyy korkealuokkaisen hotellin laatu sekä rakennusten vanha henki.

Grand Hansa -hankkeessa huomioidaan vahvasti vastuullisuusnäkökulmat, esimerkiksi hankintakriteereissä huomioidaan hiilijalanjäljen minimointi. Kiinteistölle tavoitellaan myös Leed-ympäristöluokitusta.

Hankkeen pääsuunnittelijana toimii Arkkitehdit Soini & Horto oy ja sisustussuunnittelusta vastaa Sisustusarkkitehtitoimisto Carola Rytsölä oy. Hyatt-hotellin operaattorina toimii Primehotels oy.

Rakennuksilla on pitkä ja värikäs historia. Uusi Ylioppilastalo on ollut rakennusvuodestaan 1910 alkaen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan käytössä, ja osa siitä myös alun perin suunniteltiin liikekäyttöön. Historian saatossa Uuden Ylioppilastalon tiloissa on toiminut useita hotelleja ja ravintoloita, elokuvateatteri ja jopa autokauppa. Hansatalo on valmistunut vuonna 1981 Uuden Ylioppilastalon lisäosaksi. Kaivokatu 12 -osoitteessa sijaitseva rakennus on toiminut Hotelli Seurahuoneena valmistumisvuodestaan 1914 saakka.

Uuden Ylioppilastalon A-portaan osakuntatilat, Hansatalon katutason liiketilat sekä Kaivokatu 12 -osoitteessa sijaitsevat pankkiliiketoiminnan käytössä olevat tilat jäävät ennalleen eivätkä sisälly nyt käynnistyvään hankkeeseen.