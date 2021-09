Espoossa kahdeksan kohteen yhteishankkeessa hyvät ratkaisut siirtyvät työmaalta toiselle – ”Parasta on jatkuva kehittäminen”

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Suurimmat, pitkän ylläpitovaiheen sisältävät PPP (Public Private Partnership) -mallit ovat olleet toistaiseksi Suomessa käytössä isoissa moottoritiehankkeissa. Talonrakennuksessa on ennen Espoon meneillään olevaa kokonaisuutta toteutettu vain ilman ylläpitovaiheen rahoitusvastuuta toteutettuja elinkaarihankkeita. YIT:n meneillään oleva PPP-kouluhanke Espoon kaupungille on merkittävä päänavaus, jonka jälkeen on oletettavaa, että jatkoa seuraa myös talonrakennuksessa.