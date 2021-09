Kalasataman toinen tornitalo valmistui aikataulussa – Neljännen tornin rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vielä tänä vuonna

Helsingin Kalasataman toinen tornitalo on valmistunut. Ensimmäiset asukkaat muuttavat 124 metriä korkeaan Loistoon tänään torstaina. Loisto valmistui aikataulussaan.

Loiston 32 kerroksessa on yhteensä 249 asuntoa. Asuntojen pinta-alat vaihtelevat 38 neliöstä reiluun 131 neliöön. Asunnoista on valmistumishetkellä myyty 244 ja lopuista viidestä on alustava varaus. Vielä myymättömät asunnot ovat kaksioita, joiden velattomat myyntihinnat alkavat 395 000 eurosta.

Kalasataman ensimmäinen tornitalo, 134 metriä korkea Majakka valmistui vuonna 2019. Majakka on edelleen Suomen korkein asuinrakennus. Rakenteilla olevasta kolmannesta tornitalosta, Lumo Onesta tulee 121 metriä korkea.

Majakassa viimeisestä myymättömästä asunnosta on alustava varaus. Vajaan 900 000 euron hintainen asunto sijaitsee tornitalon ylimmässä eli 34. kerroksessa.

SRV kehittää korkeaa rakentamistaan

SRV on kehittänyt korkeaa rakentamistaan torni tornilta, ja ensi vuonna valmistuvassa kolmannessa tornitalossa on tehty monta asiaa hieman toisin kuin kahdessa ensimmäisessä.

Asuntosijoittaja Kojamolle rakennettavan Lumo Onen runko nousi pystyyn yli puolet nopeammassa ajassa kuin Majakan. Rakentamista on saatu nopeutettua merkittävästi käyttämällä muun muassa aiempaa enemmän esivalmistusta.

Myös työmaan hallintaa on kehitetty, ja työmaalla on ollut käytössä uudenlainen työmaahissi.

Tornirakentamisen kehitystyö jatkuu. Seuraavia uusia kehitysaskeleita tullaan näkemään suunnittelun alla olevassa neljännessä tornitalossa, jonka rakentamisen pitäisi käynnistyä vielä tämän vuoden puolella.

SRV on muun muassa kehittänyt yhdessä palosuunnittelutoimisto Jensen Hughesin, Helsingin rakennusvalvonnan, Helsingin pelastuslaitoksen sekä VTT:n kanssa uuden poistumistieratkaisun tornitaloihin. Lumo Onessa on vielä erillinen poistumisparveke, mutta seuraavissa torneissa on tarkoitus käyttää toiminnallisella palomitoituksella kehitettyä järjestelyä, joka parantaa rakennuksen poistumisturvallisuutta.

Järjestely lisää myös tornirakentamisen kerrostehokkuutta ja pienentää koko rakennuksen energiakulutusta.

Valmista vuoden 2027 lopussa

Tornitalojen rakentaminen Kalasatamassa jatkuu seuraavaksi paikalta numero 7 eli Itäväylän eteläpuolelta, johon on tulossa niin ikään vuokra-asuntoja. SRV ei ole vielä kertonut, kenelle torni myydään.

Torneihin on edelleen tarkoitus rakentaa lisää myös omistusasuntoja. SRV:n mukaan jokainen torni katsotaan kuitenkin erikseen. SRV ei aloita uusia gryndihankkeita, jos tornitaloissa on paljon myymättömiä asuntoja.

SRV:n omista resursseista tornitalojen rakentaminen ei ole kiinni. Käytännössä monen tornitalon rakentaminen samanaikaisesti on kuitenkin vaikeaa, koska rakentaminen väistämättä aiheuttaa häiriötä alakerrassa toimivalle kauppakeskus Redille. Työmaat muun muassa sulkevat kulkureittejä ja sisäänkäyntejä.

Kaikkien kahdeksan tornitalon pitäisi olla sopimuksen mukaan valmiina vuoden 2027 loppuun mennessä.

Alkuperäisen, vuonna 2011 tehdyn sopimuksen mukaan SRV:n piti rakentaa 95 prosenttia tornitalojen kerrosalasta vuoden 2024 loppuun mennessä. Lokakuussa 2020 Helsinki antoi kuitenkin SRV:lle lisää aikaa.

Kaupunkiympäristölautakunta totesi vuosi sitten, että SRV:n esittämät muutokset alkuperäiseen sopimukseen ovat tarpeellisia ja että niillä varmistetaan monipuolisen kokonaisuuden toteuttaminen Kalasataman keskukseen.

Kalasataman tornikokonaisuuden on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co. Kalasatamaan rakennettavat kahdeksan tornitaloa ovat SRV:n historian suurin rakennushanke.