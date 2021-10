Toas: Modulaarinen puurakentaminen istuu huonosti rakennusliikkeiden liiketoimintamalleihin

”Keskustelunaihe, jonka olen jokaisen rakennusyhtiön kanssa joutunut käymään, on modulaarisen puurakentamisen sovittaminen rakennusyhtiöiden liiketoimintamalleihin. Puhutaan tilanteesta, jossa 70 prosenttia rakennuksesta tehdään muualla, niin sen maailman sovittaminen rakennusyhtiöiden toimintamalliin ja rakennustyömaalle on haaste”, Juhani Puhakka sanoi Puukerrostalojen suunnittelu -webinaarissa 13. lokakuuta.

Tämä ongelmakohta on tullut esiin Toasin rakennuttamissa modulaarisissa puukerrostalohankkeissa.

Myös Toasin hankkeissa konsulttina toiminut Sivucon oy:n toimitusjohtaja Harri Sivu korosti sitä, miten modulaarisessa puurakentamisessa suuri osa rakentamisesta siirtyy halliin ja vie siten liikevaihtoa ja katetta rakennusliikkeeltä. Tästä johtuen sopimusmallien merkitys nousee hyvin suureksi.

”Nykytiedon valossa menestys syntyy isosti yhteistoiminnallisuuden kautta. Eli sopimustekniikka tulee tarkasteltavaksi toimijoiden ja tilaajien kautta. Aina ne voivat olla hieman erilaisia. Toimijat toimivat hyvinkin eri tavoin, eikä meillä ole valmiita sopimusmalleja, joista voisi sanoa, että ne ovat oikotie onneen. Nämä mallit ovat vielä siinä vaiheessa, että niitä tulee joka projektissa tarkastella eri toimijoiden kanssa hyvinkin tarkasti. Työyhteenliittymäsopimusmalli voi olla se malli, joka tulee olemaan yksi käytetyimmistä malleista”, Sivu sanoi.

Hänen mukaansa liiketoimintamekanismit nousevat modulaarisessa puukerrostalorakentamisessa aivan erilaiseen arvoon kuin perinteisessä rakentamisessa.

”Meidän pitäisi pystyä käyttämään suunnitteluratkaisuja, joissa tehdastoiminta ja työmaatoiminta uskaltaisivat sitoutua kustannuksiin jo paljon aikaisemmassa vaiheessa. Se tarkoittaa standardointia ja vakiointia mitä suuremmassa määrin”, Sivu kertoi.

Toas on nyt kerännyt kokemusta muutaman modulaarisen puukerrostalohankkeen kehittämisestä. Säätiön ensimmäinen puukerrostalo valmistui tilaelementeistä Tampereen Kauppiin keväällä 2021. Kohteessa on 70 asuntoa. Toasin toinen puukerrostalokohde Lumipuu on parhaillaan rakenteilla Hervantaan. Se koostuu kahdesta kerrostalosta. Kohteiden rakennuskustannukset olivat noin 3700 euroa neliötä kohden.

Säätiön historian suurin rakennushanke Hippos toteutetaan sekin puusta. Sen rakennustyöt eivät ole vielä käynnistyneet, mutta valmistelua hankkeen eteen on tehty jo vuodesta 2019. Hippokselle tulee noin 670 asuntoa.

Toas on Puhakan mukaan havainnut hankkeissaan myös sen, miten modulaarisesta puurakentamisesta puuttuu kustannustietoisuus. Tämä vaikeuttaa hankkeiden liikkeelle saamista.

”Jos on liikaa epävarmuutta kustannusmaailmassa, ei pystytä tekemään sitoumuksia. Tämä tulee vastaan nimenomaan ara-maailmassa ja valtion tukemassa rakentamisessa”, Puhakka kertoi.

Samalla hän korosti sitä, että suurimmat ongelmat puukerrostalohankkeissa eivät suinkaan liity teknisiin asioihin. Hän jopa kehaisi suomalaisten insinöörien osaamisen riittävän parhaimmillaan enempäänkin kuin heiltä osataan aina pyytää.

Puutavaran hinta on noussut viimeksi kuluneen vuoden aikana todella rajusti. Puhakalta kysyttiin tilaisuudessa puun hintavaihtelun aiheuttamasta riskistä. Hän myönsi materiaalikustannusten vaihtelun muodostavan aina riskin hankkeille. Normaali kustannusvaihtelu on hänen mukaansa kuitenkin hallittavissa, mutta hän myönsi viime aikojen hinnannousujen olleen varsin hankalia puurakentamisen kannalta.

Oopeaan arkkitehti Anssi Lassila halusi kuitenkin samassa tilaisuudessa korostaa puun kilpailukyvyssä kustannusten sijaan puulla saavutettavaa erilaista tunnelmaa asunnoissa. ”Ennemmin kuin puhua pelkästä hinnasta, pitäisi puhua siitä, mitä me saavutamme sillä valitulla ratkaisulla ja materiaalilla ja kuinka sillä saadaan asukkaalle jotain uutta aikaiseksi.”