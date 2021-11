Rakennusmestarit valitsivat uuden puheenjohtajan

Lintunen on kotoisin Saarijärveltä ja hän on työskennellyt 38 vuotta vastaavana mestarina, joista 26 vuotta Skanskalla. Koulutukseltaan hän on talonrakennusteknikko.

”RKL:ssä arvoina ovat olleet korkea osaaminen sekä laadukas ja kestävä rakentaminen. Haluan lisätä näihin myös rakentamisen turvallisuuden ja eettisyyden”, Lintunen kertoo valintatiedotteessa.

”Ammattikunnan arvostuksen vahvistaminen on edelleen peruste olla RKL:n jäsen. Nyt liiton tulee kyetä muuntautumaan, palvella paremmin ja lisätä koulutustarjontaa.”

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on 116-vuotias ammatillis-aatteellinen yhdistys, joka edistää rakennusmestarin ja -insinöörin ammatin arvostusta, valvoo jäsentensä etua, kouluttaa ja kehittää alan osaamista, vaikuttaa sääntelyyn ja edustaa ammattikuntaa eri sidosryhmissä.

Yhdistyksen liittokokous järjestettiin sunnuntaina Tampereella.