Lapti myi Kuopion Portin viimeisenkin vaiheen liike- ja toimitilat

Kohteen ostaja on ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Nyfosan suomalainen tytäryhtiö. Kaupan arvo on 11,9 miljoonaa euroa. Maaliskuussa 2022 valmistuvan C-vaiheen pinta-ala on 4500 neliömetriä.

Laptin toimitusjohtaja Timo Pekkarisen mukaan viimeisen vaiheen kaikki liiketilat ovat jo vuokrattuja, mutta toimistotiloja on vielä tarjolla. Nyfosan tiedotteen mukaan kiinteistön vuosittainen vuokratuotto on 1,05 miljoonaa euroa.

C-osan toimisto- ja liiketiloille haetaan kultatason Leed-ympäristösertifiointia hankkeen valmistuttua. Kuopion Portin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin. Rakennuksen lämmityksessä ja viilennyksessä käytetään maalämpöä. Pysäköintitalon katolla on 1500 neliömetrin aurinkopaneelikenttä, jolla tuotetaan sähköä kiinteistön tarpeisiin.

Kuopion rautatieaseman ja linja-autoaseman vieressä sijaitseva Kuopion Portti on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu asuntoja, palveluasuntoja, päiväkoti, toimisto- ja liiketiloja, pysäköintilaitos ja matkustajien odotustilat. Kiinteistössä avautuu myös K-Supermarket.

Lapti käynnisti Kuopion Portin ensimmäisen vaiheen rakennustyöt kesällä 2018.