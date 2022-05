Asuntomessurakentajat tuskailevat puuttuvien materiaalien ja kohonneiden rakennuskustannusten kanssa

Luonnonmaan messualueelle valmistuu yhteensä 36 messukohdetta, joista toukokuun puolessa välissä järjestetyssä mediapäivässä lopullisesti valmiina oli vain osa, kuten tavallisesti messujen rakentamisvaiheessa on aiemminkin nähty.

Rakennusten pitää olla messusopimusten mukaan valmiina toukokuussa ja pihojen kesäkuussa. Messut avautuvat yleisölle heinäkuun 15. päivä.

Pandemia on aiheuttanut messurakennuttajille ongelmia materiaalien toimitusajoissa. Lisäksi materiaalien hinnannousut ovat kiristäneet budjetteja. Rakennuslehdelle kustannuksia arvioineet messurakennuttajat arvioivat kustannusten nousseen hieman kohteesta riippuen 20 tai jopa 30 prosenttia.

”Nyt tiedämme, että meidän budjettimme oli aivan liian optimistinen ja epärealistinen. Lisää rahaa on tarvittu paljon, pahimmassa tapauksessa jopa 30 prosenttia, ikävä kyllä. Mutta eikö se ole usein aika tyypillinen omakotitalorakentamisen yksi ongelma”, eräs rakennuttaja pohti.

Rakentajien haastatteluiden perusteella eniten toimitusaikaongelmia on ollut esimerkiksi saunojen lasisissa seinissä ja pienemmissä osissa, kuten esimerkiksi ovenkahvoissa. Moni sisustussuunnittelija totesi kuitenkin, että vaihtoehtoja on lähdetty hakemaan aktiivisesti ja valintoja on muutettu saatavuudenkin perusteella.

”Meille ei ole annettu tarkkaa päivämäärää milloin saunan lasiseinät saapuvat, mutta kuitenkin ennen messujen avausta”, toinen rakennuttaja kertoi.

Moni messurakennuttaja huomautti, että he ehtivät tehdä hankintapäätökset kuitenkin hyvissä ajoin, sillä rakentaminen käynnistyi keskellä pandemiaa varhain viime vuoden puolella. Toisaalta Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota ei ole helpottanut tilannetta puuttuvissa materiaaleissa.

Saatavuusongelmat ovat ulottuneet myös tiettyihin lattialaattoihin ja muihin lattiamateriaaleihin. Esimerkiksi suomalaiselta lattiavalmistaja Timberwiselta kerrottiin, että parhaillaan testataan Siperian lehtikuusen tilalle Douglas-kuusta. Messutalojen lattioissa parkettiongelma ei vielä näkynyt.

Naantalin on toimitusongelmien vuoksi takkuillut myös työturvallisuus. Lue tästä miten viime syksynä messutyömaalla tehtiin töitä ja unohdettiin turvalliset työtavat ja esimerkiksi putoamissuojaukset.

Kaikilla tonteilla rakentaja

Naantalin asuntomessujen suunnittelu käynnistyi vuonna 2015 ja varsinainen päätös messuista tehtiin Naantalissa vuonna 2018. Kaikille messutonteille on saatu rakentajat.

Messuilla on kaksi niin sanottua ammattilaiskohdetta. Naantalin Vuokratalojen kylämäisessä korttelissa on neljän harjakattoisen rivitalon, piharakennuksen ja kolmen autokatoksen kokonaisuus. Osassa rakennuksista on viherkatto.

Rakennus-Salaman urakoiman hankkeen rakennukset lämmitetään pääasiassa maalämmöllä, jota tuetaan omalla aurinkoenergiaa hyödyntävällä energiantuotannolla.

TA-Yhtymän energiaomavaraisessa Lounatuuli-korttelissa on 21 asuntoa ja ne urakoi Turun Teollisuuden Rakentajat. Kohteessa maalämpöpumppuvalmistaja Gebwell on suunnitellut yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa kohteelle oman aurinkovoimalan. Rakennusten kattopinnoille on asennettu 106 aurinkopaneelia, joiden tuottama sähkö johdetaan pääosin maalämpöpumppuun, maaviileään sekä ilmanvaihtoon. Loppusähkö varastoidaan akkuihin.

Korona on koetellut viime vuosina kovalla kädellä asuntomessujen kävijämääriä. Viime vuonna Lohjalla jäätiin alle 100 000 kävijään.