Lehto Group on päässyt sopuun Nordean ja OP:n kanssa uuden rahoituksen järjestämisestä. Yhtiöiden allekirjoittama esisopimus on osa 50 miljoonan rahoitusratkaisua, josta yhtiö on kertonut aiemmin keväällä.