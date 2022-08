GRK uudistaa yhtiörakennettaan – ”Yksinkertaistaminen selkeyttää johtamista”

GRK uudistaa organisaatiotaan ja toimintamalliaan. Yrityksen tavoitteena on aiempaa selkeämpi rakenne. Jatkossa GRK-konserni koostuu emoyhtiö GRK Infra oyj:n lisäksi kolmesta maayhtiöstä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Uusi yhtiörakenne on toiminnassa vuoden 2023 alkuun mennessä.

GRK:n vuosien 2022–2025 strategian yhtenä tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja aiempaa kansainvälisempi konserni. Erityisesti Ruotsin ja Viron toimintojen merkitys kasvaa entisestään lähivuosina. Siksi GRK uudistaa toimintamalliaan ja yhtiörakennettaan.

Suunnitellut muutokset tehdään konsernin sisäisten fuusioiden ja liiketoimintasiirtojen avulla.

Nyt konsernissa kuusi yhtiötä

Tällä hetkellä GRK-konserniin kuuluu yhteensä kuusi yhtiötä: emoyhtiö GRK Infra oyj ja tytäryhtiöt GRK Road oy ja GRK Rail oy Suomessa, GRK Infra ab ja GRK Rail ab Ruotsissa sekä GRK Infra as Virossa.

”Yhä useammassa isommassa hankkeessamme tarvitaan jokaisen palvelumme osaamista. Pystymme tarjoamaan ne jatkossa yhden yhtiön kautta ja yhdistämään vielä nykyistä paremmin rata-, silta- ja väylähankkeita sekä ympäristöliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa”, GRK Infra oyj:n toimitusjohtaja Juha Toimela kertoo tiedotteessa.

Suunnitellun yhtiörakenteen muutoksen tarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja eri maiden ja eri liiketoimintojen välillä.

”Yhtiörakenteen yksinkertaistaminen selkeyttää johtamista ja yhtenäistää kulttuuria. Muutos lisää tehokkuutta, koska pystymme jatkossa hyödyntämään paremmin henkilöstön osaamista ja kalustoamme eri hankkeissa”, Toimela kertoo.

Osana uudistusta GRK:n johtoon on tehty nimityksiä. Yhtiörakenteen muutoksen jälkeen GRK Infra oyj:n ja GRK Suomi oy:n toimitusjohtaja on Juha Toimela, GRK Sverige ab:ta johtaa toimitusjohtaja Mika Mäenpää ja GRK Eesti as:n toimitusjohtaja on Priit Paabo.

Lue lisää: GRK:n Viron-tytäryhtiö sai uuden toimitusjohtajan

Uudistuksessa GRK Suomen liiketoiminta jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Ratasuunnittelu ja -rakentaminen sekä ratojen kunnossapito -liiketoimintaa johtaa liiketoimintajohtaja Mikko Nyhä. Taito- ja väylärakentaminen ja päällystystä johtaa liiketoimintajohtaja Jaakko Mäkelä. Ympäristöliiketoimintaa johtaa liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja Keijo Haavikko.