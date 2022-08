Yli 140-vuotias valtion arvorakennus myytiin pilkkahintaan – edessä kymmenien miljoonien remontti

Vuonna 1879 venäläiseksi teatteriksi valmistuneen Aleksanterin teatterin osti kotimaisen pääomasijoitusyhtiö BOA Groupin omistama BME10 Property oy. Kohteen kauppahinta oli 1,85 miljoonaa euroa.

Vanhasta arvorakennuksesta halvalta tuntuvaa hintaa selittää kiinteistön peruskorjaukseen uppoavat massiiviset kustannukset. Kohteen myynnistä vastannut Senaatin myyntipäällikkö Jenna Kiukkonen arvioi syksyllä 2019 Helsingin Sanomille, että korjaus maksaa 40 miljoonaa euroa.

Mittavan peruskorjauksen tarve on osaltaan vaikeuttanut kohteen myyntiä. Lisäksi teatterirakennuksen rakennushistoriallisten arvojen säilyminen on varmistettu suojelulla, ja kiinteistön käyttöä kulttuuritoimintaan ohjaa voimassa oleva asemakaava. Senaatti onkin joutunut etsimään kiinteistölle ostajaa jo vuosien ajan.

“Aleksanterin teatterin myynti on ollut haastava ja monivaiheinen prosessi. Kävimme myynnin aikana lukuisia neuvotteluita useamman eri ostajatahon kanssa ja nyt olemme saaneet tulevan uuden omistajan kanssa kauppaneuvottelut päätökseen. Aleksanterin teatteri saa tulevaisuuteen katsovan ja toimintaa kehittävän omistajan, joka arvostaa rakennuksen historiaa ja arkkitehtuuria”, Kiukkonen sanoo tiedotteessa.

”Innostuimme Aleksanterin teatterin historiasta sekä kiinteistön tulevaisuuden mahdollisuuksista. Rakennus on Helsingissä aivan keskeisellä paikalla ja arkkitehtuurisesti upea. Aleksanterin teatteri on ollut monipuolisesti Helsingin kulttuurin keskiössä, ja pyrimme kunnioittamaan tätä kehittäessämme kiinteistöä tästä eteenpäin. Tulevaisuuden suunnitelmissamme on kehittää teatteri- ja muun kulttuurikäytön rinnalle esimerkiksi museo- ja hotellitoimintaa”, BOA Groupin hallituksen jäsen Arto Martonen kertoo.

Kohde on yksi Helsingin tunnistettavista maamerkeistä Bulevardilla. Aleksanterin teatteri on historiansa aikana ollut tärkeä osa Helsingin ja koko maan teatteri-, ooppera- ja balettikulttuuria. Suomen Kansallisooppera ja -baletti toimivat rakennuksessa yli 70 vuotta aina siihen asti, kun uusi oopperatalo valmistui Töölönlahdelle vuonna 1993. Tuolloin Aleksanterin teatterista tuli vierailevien teatteriesitysten näyttämö. Tulevaisuudessa teatterin toiminnan ja rakennuksen kehittämisestä vastaa uusi omistaja.