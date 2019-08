Aleksanterin teatteri on myynnissä – tarvitsee kymmenien miljoonien perusparannuksen

Vuodesta 2005 Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa ollut Aleksanterin teatteri ja 1950-luvulla valmistunut lisärakennus teatterin vieressä ovat myynnissä.

Viime vuosina teatteriin on tehty muun muassa kattoremontti, mutta rakennus tarvitsee Senaatin mukaan kokonaisvaltaisen perusparannuksen, jonka hinnaksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa. Muun muassa rakennuksen kiinteistö- ja näyttämötekniikka tulisi uusia vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Rakennuksen bruttoala on 8 000 neliömetriä. Teatterissa on kolme kerrosta, noin 500-paikkainen sali, näyttämö sekä ravintolapalvelu yleisölämpiötiloissa. Lisäksi rakennuksessa on seitsemän harjoitussalia ja toimistotilaa.

Aleksanterin teatterille ei ole valtion omaa käyttöä, minkä vuoksi se myydään.

”Kohteen ostaminen, kunnostaminen ja ylläpitäminen tulee olemaan merkittävä kulttuuriteko”, kohteen myynnistä vastaava Senaatin myyntipäällikkö Jenna Kiukkonen sanoo tiedotteessa.

Aleksanterin teatteri ulkoa. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Haussa on kulttuuria arvostava ostaja

Vuonna 1879 venäläiseksi teatteriksi valmistunut ja Bulevardilla sijaitseva Aleksanterin teatteri on yksi Helsingin maamerkeistä. Teatterirakennus on vahvasti suojeltu, ja sen käyttöä kulttuuritoimintaan ohjaa voimassa oleva kaava.

Teatterirakennus on edelleen laajassa kulttuurikäytössä. Siellä järjestetään muun muassa teatteri-, tanssi-, musiikki- ja sirkusesityksiä ja tiloissa on myös paljon harjoitustoimintaa. Kansallisooppera toimi rakennuksessa 1953–1993.

”Teatterille haetaan kulttuuria ja sen historiaa arvostavaa ostajaa, Kiukkonen toteaa. ”Senaatti-kiinteistöt arvioi tarjouksia kokonaisuutena sekä hinnan että suunnitelmien perusteella. Samalla varmistetaan, että ostajalla on kyvyt ja resurssit rakennuksen kunnostukseen ja ylläpitoon.”

Ostajaehdokkailla on mahdollisuus jättää tarjous 23.10.2019 asti. Tarjouksessa ostajan tulee esittää hinnan lisäksi näkemys kohteen tulevasta käytöstä, suunnitelmat ja aikataulu rakennuksen perusparannuksesta.

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija ja myy kiinteistöt pääasiassa julkisella tarjouskilpailulla. Senaatti-kiinteistöjen hallitus päättää kiinteistökaupoista 5 miljoonaan euroon asti, sen jälkeen toimivalta siirtyy Suomen hallitukselle, ja yli 10 miljoonan euron kaupoista päättää eduskunta. Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos ja tulouttaa kiinteistöjen myynneistä saatavat tulot valtiolle vuosittain.