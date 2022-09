Eduskuntaan edennyt rakentamislaki kerää pyyhkeitä – RT: Hätäisesti valmisteltu

RT:n mielestä lain tavoitteet esimerkiksi päästöjen vähentämisestä ja digitalisaation edistämisestä ovat kannatettavia. Lain sisältämien keinojen oikeansuuntaisuudesta ei ole kuitenkaan varmuutta.

Rakentamislain ohella hallitus on viemässä eteenpäin suurta määrää siihen liittyviä liitelakeja, kuten lakia rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.

Lakien pohjalta on tulossa useita asetuksia, joissa määritetään tarkemmin sääntelyn varsinainen sisältö. RT huomauttaa tiedotteessa, että näitä vasta valmistellaan ministeriössä, vaikka lakikokonaisuuden on tarkoitus tulla voimaan jo 1. tammikuuta 2024.

Lue lisää: Kohuttu rakentamislaki etenee eduskuntaan

Rakentamislaki asetuksineen ohjaa hyvin olennaisilla tavoilla rakentamishankkeiden toteuttamista. Sillä on erittäin pitkävaikutteisia seurauksia muun muassa siihen, saadaanko rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennettyä tehokkaasti.

Lain perusteella rakentamislupaa haettaessa on jatkossa esitettävä ilmastoselvitys, josta tullaan säätämään asetuksella vähähiilisyyden arviointimenetelmästä. Rakennusteollisuus RT:n teettämien selvitysten mukaan arviointimenetelmän laskentamalliin sisältyy huomattavia epävarmuustekijöitä eikä rakennustyyppikohtaisia hiilijalanjäljen raja-arvoja kyetä mitenkään luotettavasti määrittämään.

Vastaavasti rakentamisen digitalisaatiota halutaan edistää lailla rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ). Sen pohjalta annetaan asetus siitä, mitä tietoja kaavoista ja rakentamisluvasta tulee viedä uuteen julkiseen tietojärjestelmään. RT:n mukaan RYTJ-laissa on ristiriitoja itse rakentamislain kanssa, ja se on tavoitteiltaan muutenkin vaikeaselkoinen.

”Säädösten sisältö on vielä pitkälti hämärän peitossa. Tähän mennessä esitetyissä luonnoksissa on ollut useita ongelmia ja ristiriitaisuuksia eikä säädöksistä ole tehty riittäviä vaikutusarviointeja. Riskinä on, että hyvät tavoitteet kääntyvät itseään vastaan”, Rakennusteollisuus RT:n johtaja Anu Kärkkäinen sanoo.

”Voi vain kysyä, onko järkevää viedä tänä syksynä maaliin lakiesitystä, joka on hätäisesti valmisteltu, sisältää useita epäselvyyksiä ja on vaikutuksiltaan rakentamiseen näin merkittävä.”

Kokonaisuudistus ei toteutunut

Alun perin kyse oli maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Se typistyi viime keväänä pelkäksi uudeksi rakentamislaiksi. Alueiden käytön osalta laki säilyy toistaiseksi ennallaan.

Rakennusteollisuus RT vaati uutta lausuntokierrosta, koska linjamuutos oli niin merkittävä. Eri tahojen kantoja ei ollut otettu kunnolla huomioon. Uutta lausuntokierrosta ei kuitenkaan järjestetty.