Technopolis laajentaa Otaniemessä

Laboratorio- ja toimistotiloille suunniteltu laajennus Innopoli 4 -kiinteistöön valmistuu vuonna 2025.

Laajennus on osa 97,8 miljoonan euron Innopoli 4:n kehitystyötä ja sen valmistuttua kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 19 000 neliömetriä. Kiinteistö on vuokrattu kokonaisuudessaan VTT:lle.