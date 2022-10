Suomen vilkkain tavararata käy läpi tasonnoston vuosien remontissa

Kouvolan ja Kotkan ja Haminan välisellä ratatyömaalla odotetaan jo lokakuun viimeistä viikonloppua. Silloin ratahankkeen viimeistä siltaa aletaan siirtää paikalleen Kouvolan Keltakankaalla. Vanha rata ja sen päällysrakenteet puretaan, sen jälkeen puretaan vanha silta.

Samaan aikaan pidennetään siirtorataa, jonka päälle uusi sillankansi on jo valettu. Kun vanhaa siltaa on purettu tarpeeksi, uusi kansi tunkataan ylös ja sitä aletaan siirtää paikoilleen. Noin 2–3 tuntia kestävän operaation jälkeen rakennetaan tukiseinät, minkä jälkeen tehdään päällysrakenne ja asennetaan uudet kiskot. Aikaa operaatioon on varattu 60 tuntia.