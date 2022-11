Entinen varuskunta-alue saa uusia asuntoja – Senaatti-kiinteistöt myi ensimmäisen uuden korttelin Lahden Hennalasta

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Lahden Hennalasta entiseltä varuskunta-alueelta ensimmäisen uuden asuinrakennuskorttelin TA-Yhtiöihin kuuluville TA-Yhtymä oy:lle ja TA-Asumisoikeus oy:lle.

Korttelissa on rakennusoikeutta yhteistiloineen 16 300 kerrosneliömetriä . Se muodostuu 4-5-kerroksisista kerrostaloista.

Myyty tontti sijaitsee entisellä varuskunta-alueella, jonka asemakaavamuutoksessa on kaavoitettu tontteja uudisrakentamiselle.

Asuinkerrostaloja rakentuu alueen eteläosaan sekä Helsingintien varteen lippukentän eteläpuolelle. Alueen uusiin asuinrakennuksiin on tulossa yhteensä noin 1300 uutta asuntoa.

Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius sanoo, että Hennalan alue on kehittymässä monipuoliseksi uudeksi kaupunginosaksi. Uudet omistajat ovat saaneet korjattua lähes kaikki alueen vanhat kasarmirakennukset uuteen käyttöön ja nyt on vuorossa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen.

TA-Yhtiöihin kuuluvan TA-Yhtymä oy:n toimitusjohtaja Jouni Linnavuori sanoo, että yritys aikoo toteuttaa alueelle ainakin kohtuuhintaisia asumisoikeusasuntoja ja vuokra-asuntoja. Yhteensä asuntoja on tulossa arviolta noin 200-300 ja asukkaita noin 500.

Rakentamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Hennalalla pitkä historia

Hennalan vanha varuskunta-alue tyhjeni, kun puolustusvoimien satavuotinen toiminta siellä päättyi vuoden 2014 lopussa.

Senaatti on kehittänyt Hennalaa yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Alueen lähes kaikki vanhat rakennukset on myyty ja suurimpaan osaan on jo muuttanut uudet asukkaat ja käyttäjät.

Hennala rakennettiin pääosin 1910-luvulla, jolloin Venäjä toimeenpani koko keisarikuntaan ulottuvan sotilasrakennushankkeen. Hennala on tyypillinen punatiilikasarmialue, joka jäsennettiin toiminnallisiin osiin maastoa taitavasti hyväksi käyttäen.

Venäläiset joukot poistuivat Hennalasta 1917. Hennala oli ensin taistelutantereena, sitten vankileirinä ja uudelleen kasarmina vuodesta 1920.

Suuria rakennuksia korjattiin 1950-luvulla, jolloin myös rakennettiin asuintaloja kantahenkilökunnalle. Alueen nykyilmettä leimaakin historiallisen ja uudemman rakennuskannan rinnakkainelo.

Seuraavina vuosikymmeninä venäläisten upseeriasuintalojen alueelle lisättiin kaksi asuinkerrostaloa.

Suurehkot uudisrakennukset kasarmialuetta hallitsevan Kirkonmäen länsipuolella muuttivat kasarmialueen keskusosien ilmettä: sotilassairaalan laajennus (1964), ruokala-urheilutalo (1973) ja kurssikeskus (1978).