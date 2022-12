Kansallisgalleriaa korjataan vihreämmäksi – ”Aurinkopaneeleita voi asentaa myös vanhoihin arvokohteisiin”

Helsingin Ateneumin taidemuseoon on tehty runsaan 50 vuoden aikana kaksi perusteellista remonttia, joiden yhteydessä on vahvistettu perustuksia ja uudistettu tekniikkaa. Rakennusta korjattaessa on myös kiinnitetty ensimmäistä kertaa huomiota pohjaveden pinnan muutoksiin Helsingin ydinkeskustassa ja siihen, miten nämä muutokset vaikuttivat vanhoihin puupaalutuksiin. Tämä edesauttoi merkittävästi peruskorjauksissa käytettävien pohjavahvistusmenetelmien kehittymistä.

Nyt, runsaan 30 vuoden kuluttua edellisestä remontista, Ateneumin peruskorjaus keskittyy talotekniikkaan. Itse rakennus on rungoltaan Rakennus oy Antti J. Aholan vastaavan työnjohtajan Samuli Siivon mukaan hyvässä kunnossa.