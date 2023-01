Dubai aikoo rakentaa maailman korkeimman asuinkerrostalon – rakennus yltäisi niukasti yli nykyisen ennätyksen

Dubai on tunnettu pilvenpiirtäjistään. Keskikaupungilla sijaitseva Burj Khalifa on tällä hetkellä maailman korkein pilvenpiirtäjä. Sen on suunnitellut yhdysvaltalainen arkkitehti Adrian Smith, ja rakennus yltää 828 metrin korkeuteen.

Uuden pilvenpiirtäjän takana ovat paikallinen Binghatti-kiinteistökehittäjä ja -rakennuttaja, joka on tunnettu Arabiemiraateissa useista suurprojekteistaan, ja yhdysvaltalainen Jacob & Co, joka puolestaan on niittänyt mainetta arvokkaiden rannekellojen suunnittelijana ja niiden valmistajana.