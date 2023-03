Cervi teki jälleen yrityskaupat

Cervi laajentaa toimintaansa ostamalla TMP-ilmastointi-yhtiön. Yrityskaupallaan Cervi toteuttaa tämän vuoden kasvusuunnitelmiaan ja vahvistaa alueellista toimintaansa.

"Rakennamme aidosti paikallista, mutta valtakunnallista toimintaa. TMP-Ilmastoinnin yrityskauppa on meille tuotannollisesti tärkeä, sillä Pirkanmaa on strategisesti keskeinen alue, jossa korjausrakentaminen on vahvassa nousussa", Cervin toimitusjohtaja Petri Valve kertoo.