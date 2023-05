Sweco nimitti uuden maajohtajan Suomeen

Thomas Hietto aloittaa Suomen suurimman suunnittelu- ja konsulttitoimisto Sweco Finlandin uutena maajohtajana ja Sweco AB:n konsernijohtoryhmän jäsenenä kesäkuun alussa.

Hietto on viimeisimpänä työskennellyt Caverionin varatoimitusjohtajana, jota ennen hän teki pitkän uran Koneella lukuisissa johtotehtävissä eri puolilla maailmaa. Hietto on koulutustaustaltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta, jonka lisäksi hänellä on myös johtamisen tutkinto Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista.