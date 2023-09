Aro Systemsille kaksi isoa urakkaa Oulusta

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Oulun Ruskonselkään uuden pääpoliisiaseman ja vankilan. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa samalle tontille rakennettava poliisin ja vankilan yhteishanke. Aro Systems vastaa pääpoliisiaseman lvis-urakasta. Hankkeen päätoteuttajana on SRV.

Hankkeen kokonaislaajuus on noin 32 000 bruttoneliötä, josta poliisitalon osuus on 21 000 bruttoneliötä. Hanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssimallilla. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 130 miljoonaa euroa.