Helsingin Namikan koripalloareena sai tunnustusta – ”Harvoin saa nähdä näin oikeaan osunutta mitoitusta”

Vuoden 2023 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon on voittanut Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen kohteellaan Namika Areena Helsinki.

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen, uuden kehittäminen ja kohteen soveltuminen ympäristöön.

Perusteluiden mukaan Pakilassa sijaitseva Namikan koripalloareena on urheiluhallien joukossa poikkeus, sillä Namika Areenan arkkitehtuuri on harkittua ja pysyvän oloista, jopa syvällistä. Tässä kohteessa hallirakentamisesta, joka turhan usein näyttäytyy Suomessa kertakäyttöisenä peltihallirakentamisena, on pystytty luomaan arkkitehtuuria, kaunista, kestävää ja käytettävää.

”Vaikka kokonaisuus on helposti ymmärrettävissä yhdellä katseella, on paikassa tilaa myös yllätyksille, hienoille yksityiskohdille ja tilakokemuksille”, perusteluissa sanotaan.

Laadukkaasti ja mittatarkasti toteutettujen julkisivujen kolmiulotteinen kuvio on haettu koripallon historiasta, pelin varhaisimmasta korityypistä, jossa kori oli tehty puukapuloista. Lähtökohta on runollinen, ja sen hienosti onnistunut tulkinta on tarpeeksi abstraktia ja kokonaisuutta palvelevaa.

Mittakaavan hallinta yhdistettynä elementtijakoon on perusteluiden mukaan urheiluhallissa erittäin taitavaa ja konstailematonta.

”Harvoin saa nähdä näin oikeaan osunutta mitoitusta, missä ei ole jakojäännöksiä rytmiä häiritsemässä. Lopputuloksena on nähtävissä niin suunnittelijoiden kuin valmistajien onnistunut yhteistyö”, perusteluissa mainitaan.

Julkisivujen punaruskea väritys viittaa nahkaiseen koripalloon. Elementtijulkisivun saumat on käsitelty samalla Umbra-patinakäsittelyllä kuin betonipinnat, jolloin julkisivun värierot ovat tasaantuneet, ja julkisivu antaa rauhallisen, yksiaineisen vaikutelman.

Kokonaisuuden väritys liittyy saumattomasti ympäröiviin oransseilla tehosteväreillä terävöitettyihin musta-valkoisiin ulkokenttiin ja paikoitusalueisiin.

Arjen arkkitehtuuria

Namika Areenan on suunnitellut Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen. Pääsuunnittelijana on toiminut Hilla Rudanko ja ARK rakennussuunnittelijana Panu Härmävaara. Rakennesuunnittelija on Ideastructura. Namika Areenan tilaajana on Helsingin NMKY ja toteuttajana on ollut NCC Finland.

Julkisivutoimittaja on ollut Betset ja julkisivun Umbra-värjäyksen on toteuttanut ART-Betoni.

Panu Härmävaara esitteli kohteen palkintojenjakotilaisuudessa. Hänen mukaansa suunnittelun kuningasajatuksena oli, että rakennus jakaantuisi kahteen osaan, koska siinä on kaksi påäkenttääkin. Kentät erottaa toisistaan Players´street -käytävä, jonka varrella on istuskelusoppia kohtaamisille.

Hän kuvasi julkisivujen suunnittelussa suurimmaksi haasteeksi sen, että tehtiin arjen arkkitehtuuria ja suunnittelukin oli arkista. ”Suunnittelussa piti saada nopeasti hyvää ja kestävää. Se on nykyaikana haaste, miten aikaraameissa pystytään keskittymään olennaiseen.”

Areenan rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2022. Rakennus valmistui elokuussa 2023.

Kilpailu joka toinen vuosi

Betoniteollisuus ry:n elementtijaoksen yhdeksännen kerran järjestämän Betonijulkisivu arkkitehtuuripalkinnon tarkoituksena on tuoda esiin onnistuneesti toteutettuja betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita.

Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi.

Betonijulkisivu arkkitehtuuripalkinto 2023 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi arkkitehti SAFA Aleksi Niemeläinen.