Vantaalaisessa taloyhtiössä energiajärjestelmä ja talotekniset ratkaisut vietiin uudelle tasolle

Tänä päivänä yksittäiset kuluttajatkin ovat jo havahtuneet energiatehokkuuden merkitykseen. Kun energiahinnat poukkoilevat, voidaan asukkaan tuskaa ja kustannustaakkaa lieventää moderneilla taloteknisillä ratkaisuilla ja ohjausjärjestelmillä.

Järkevästi suunniteltuna kerrostalokiinteistö käyttää mahdollisimman vähän energiaa, vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja loiventaa kulutuspiikkejä sekä niiden vaikutuksia. Tällaista ratkaisua on myös SRV lähtenyt kehittämään asuntokohteisiinsa.

Äskettäin Vantaalle Veromiehenkylään valmistuneen SRV:n rakentaman as oy Vantaan Lentueen asukkaiden ei ihan heti tarvitse hötkyillä energialaskujen kanssa tai pohtia vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä. Uusissa asunnoissa ei pitäisi tarvetta tällaiselle pohdinnalle olla muutoinkaan, mutta Lentueessa koko energiajärjestelmä ja talotekniset ratkaisut on viety perinteisiä ratkaisuja aavistuksen verran pitemmälle.

Rakennuksen energiajärjestelmä pohjautuu uusiutuvaan energiaan ja sen rinnalla kiinteistössä on käytössä kulutusjousto sekä huoneistokohtainen lämpötilaseuranta. Talo lämpiää maalämmöllä ja lisäksi aurinkopaneelit tuottavat sähköä kiinteistön sähkön tarpeeseen.

Poikkeuksellista kohteessa on, että SRV on itse rakentanut tontille energiantuotantojärjestelmän, jolla tuotetaan kiinteistön lämmitykseen ja viilennykseen tarvittava energia sekä uusiutuvaa sähköä. Yhtiö on vastannut myös koko energiajärjestelmän suunnittelusta, investoinneista ja asennuksista.

Lämpöenergia tuotetaan kohteessa erillisenä palveluna 20-vuotisella palvelusopimuksella, jonka hintaan ei tule yllättäviä korotuksia. Palvelu sisältää kaiken ylläpidon sekä huollot, korjaukset ja seurantapalvelun.

Elinkaariasioiden merkitys on nousussa

SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen kertoo, että kerrostalo on toteutettu SRV:llä laaditun energiaviisas -strategian mukaiseksi. Mutta miksi rakennusyhtiötä kiinnostavat elinkaariasiat, tai miksi niiden pitäisi kiinnostaa?

”Me näemme, että se on meille kilpailuetu. Toisaalta meille itsellemme sen vuoksi, että SRV on kiinnostava sijoituskohde tulevaisuuteen varautuneena rakennusyhtiönä, mutta myös asiakkaillemme.”

”Asiakkaamme selkeästi arvostavat kiinteistöjä, joihin on toteutettu edistyksellisiä energiaratkaisuja ja joissa on muutenkin mietitty rakentamisen hiilijalanjälkeä kokonaisuudessaan”, Airaksinen painottaa.

Sijoittajien kohdalla puhutaan Airaksisen mukaan vihreästä preemiosta, jolla on jopa kymmenen prosentin vaikutus rakennuksen arvoon. Sijoittajat näkevät, että elinkaariratkaisuihin ja vähähiilisyyteen kannattaa panostaa.

Paremmista ratkaisuista hyötyvät myös käyttäjät ja asukkaat pienentyneissä energiakustannuksissa ja erityisesti tulevaisuudessa, jos energian hintavaihtelut vielä voimistuvat entisestään. Rakennuksen arvon säilymisenkin kannalta tällä on merkitystä.

”Niiden rakennusten arvokin säilyy paremmin, joissa on uusiutuvaa energiaa ja joissa on panostettu energiatehokkuuteen sekä hiilijalanjäljen minimoimiseen. Tutkimusten mukaan tällä on keskimäärin 4–5 prosentin positiivinen vaikutus kiinteistön arvoon. Eli jo yhdellä komponentilla on yllättävän iso vaikutus, vaikka kiinteistön arvoon vaikuttavat monet muutkin tekijät”, Airaksinen huomauttaa.

Kulutusjoustolla hillitään sähkönkulutusta

Lentueessa on maalämpö ja sitä varten poratut neljä 300-metristä lämpökaivoa. Mikäli sähkö on kallista, voidaan kiinteistön sähkönkulutusta hiukan hillitä. Ja kun sähkö on edullista, voidaan energiaa ladata suuriin vesivaraajiin.

”Teimme vertailuja eri lämmitysmuotojen kesken sen osalta, mikä olisi asukkaalle ja käyttäjälle paras vaihtoehto. Asiaa mietittiin myös päästöjen kannalta”, kertoo SRV:n Energia- ja elinkaaripalvelut -yksikön johtaja Jere Pirhonen.

Pirhonen painottaa, että päätöksenteossa ratkaisevaa ei ollut vain talous vaan myös asumisviihtyvyys oli isossa roolissa. Ydinkysymys oli, valitaanko kaukolämpö vai jokin muu ratkaisu.

”Ei kaukolämpökään olisi huono ratkaisu, mutta tässä kohteessa päädyttiin maalämpöön. Valittu ratkaisu tarjoaa meille mahdollisuuden lattiaviilennykseen.”

Lattiaviilennys on toteutettu lattialämmityspiirillä, johon viilennys saadaan kesäaikaan vapaakierrolla suoraan lämpökaivoista. Asuntoa ei saada tällä konstilla hirveästi jäähdytettyä, mutta asumismukavuus kovimmilla helteillä kohenee kuitenkin selvästi.

”Me tuomme SRV:n energiaviisas -strategiamme mukaista asumisviihtyvyyttä kohteen asukkaille tätä kautta. Olennaista kokonaisuuden kannalta ei siis kuitenkaan vain lämmöntuotto, vaan tärkeää on myös energiahallinnan kulutusjousto ja uusiutuvan energian hyödyntäminen”, Pirhonen huomauttaa.

”Tällaisella järjestelmällä pystymme paremmin varautumaan pörssisähkön suuriin hinnanvaihteluihin. Ja lattiaviilennyksen ansiosta myös asuntojen lämpöpiikkejä pystytään hieman leikkaamaan kuumimpien kesäpäivien osalta”, Pirhonen toteaa.

Edistyksellisyys pudottaa käytönaikaisia kustannuksia

Airaksinen korostaa, että rakentamisen hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään monin eri ratkaisuin lämmityksen ja talotekniikan ohella, kuten vähähiilisillä pihalaatoilla. Talon katolle on asennettu myös 15 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa sähköä pääasiassa lämpöpumpulle.

”Se on varsin pienitehoinen järjestelmä, mutta pienitehoinen on kohteeseen asennettu maalämpöpumppukin. Sen avulla tuotettua sähköä voidaan hyödyntää myös muussa kiinteistösähkössä.”

Pirhonen korostaa, että asuntoja ei yli- tai alilämmitetä vaan energiaa käytetään järkevästi. Myös asuntojen viilennys hoidetaan maltillisesti. Kylpyhuoneissa on oma lattialämmityspiiri, jota ei viilennetä kesälläkään.

”Viilennyksen lisäksi asuntojen pohjat ovat muuntojoustavia. Esimerkiksi vaatehuoneet tai -varastot on varustettu ikkunoilla, jolloin niistä voi tarpeen vaatiessa tehdä pienen työhuoneen.”

Ilmanvaihto on toteutettu huoneistokohtaisilla laitteilla ja niissä ei ole viilennysominaisuutta. SRV:llä olisi valmiita ratkaisuja myös ilmanvaihdon viilennykseen, joka pohjaa maalämmöstä saatavaan kylmäpiiriin. Se olisi tehokkaampi ratkaisu kuin lattiaviilennys.

Asukkaiden kannalta valitut talotekniset järjestelmät tulevat käytössä 10–15 prosenttia halvemmaksi kuin perinteinen kaukolämpöjärjestelmä. Pirhonen haluaa kuitenkin korostaa muita, jo edellä mainittuja seikkoja.