Ideastructura laajentaa Turkuun

Ideastructura on tuottanut yksittäisiä sisäilma-, kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalveluja jo aiemmin Turun seudulla, mutta nyt yhtiö on avannut alueella oman toimistonsa. Tarkoituksena on tuottaa rakentamisen asiantuntijapalveluita koko Lounais-Suomen alueella.