Swecon kolmet muutosneuvottelut ovat jättäneet jälkensä – lähtijöiden joukossa useita kokeneita tekijöitä

Kuuntele juttu

Swecolta on lähtenyt nimekkäitä työntekijöitä muutosneuvotteluiden seurauksena. Osa työntekijöitä on siirtynyt eläkkeelle ja lisäksi yhtiön mukaan on ollut ”normaalia vaihtuvuutta”.

Johtoryhmän jäsenistä yhtiön palveluksessa ei enää ole teollisuuden toimialajohtaja Erik Skogström ja strategiajohtaja Tuomo Tiilikainen. Uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle on siirtynyt myös esimerkiksi myynti- ja asiakkuusjohtaja Timo Hautakoski. Myös muita yhtiön avainhenkilöitä on irtisanoutunut.

Tämän kevään muutosneuvotteluissa irtisanomislaput sai myös joukko johtajia Rakennukset ja kaupunkikehitys -toimialalta. Heidän vastuulleen on kuulunut esimerkiksi suurten rakennusyhtiöiden asiakkuuksia.

”Swecolta on lähtenyt jonkin verran henkilöitä muutosneuvotteluiden seurauksena ja tämän lisäksi on ollut eläkkeelle siirtymisiä sekä normaalia vaihtuvuutta. Yrityksen johdossa tapahtuneista muutoksista osa on ollut eläköitymisiä tai siirtymistä toiseen rooliin talon sisällä, kuten Iida Vakkurin nimitys Swecon vastuullisuusjohtajaksi. Osa tehtävistä on myös kokonaan lakkautettu osana toimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhtiön kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamista sekä kasvustrategiamme edistämistä; haluamme panostaa entistä vahvemmin vastuullisuuteen ja vihreän siirtymän osaamisalueisiin”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.

Hieton mukaan viimeaikaiset muutokset liittyvät pitkälti rakennusmarkkinan pysähtyneeseen tilaan. Samaan aikaan Swecolla on myös osaajapulaa liittyen erityisesti vihreän siirtymän osa-alueisiin.

”Tältä osin tilanne on alalla varmasti aika tyypillinen.”

Lue lisää: Thomas Hietto luotsaa Swecoa vaikeassa suhdannetilanteessa: ”Meillä ei ole tuotteita tai tehtaita vaan ihmisiä”

Paluumuuttajiakin löytyy

Swecolla on paljon pitkiä työsuhteita ja usea johtotehtäviin nimitetty on oman talon kasvatti.

Hieton mukaan Swecossa ihmiset vaihtavat tehtäviä talon sisällä ja yhtiöön myös tulee takaisin paljon myös niin sanottuja paluumuuttajia, jotka ovat olleet hetken muualla ja palaavat takaisin Swecolle joko samaan tai eri tehtävään.

”Pyrimme tukemaan talon sisäistä liikkuvuutta muun muassa viestimällä aktiivisesti Swecon sisäisistä uramahdollisuuksista sekä panostamalla osaamisen kehittämiseen ja mahdollisuuksiin edetä uralla sekä asiantuntija- että esihenkilötehtävissä kuin myös muihin avainrooleihin.”

Kaikille Swecolta lähteville henkilöille, jotka irtisanoutuvat, lähetetään lähtökysely tai pidetään lähtöhaastattelu, jossa keskustellaan lähdön syistä.

”Saamme lähtökyselyiden kautta kuitenkin paljon arvokasta tietoa siitä, miten voimme kehittää sisäistä työntekijäkokemusta ja kyselyitä hyödynnetään muun HR-datan ohella säännöllisesti osana työyhteisön kehittämistä sekä työantajamielikuvatyötä.”

Sweco työllisti viime vuoden lopulla 2 982 työntekijää ja sen tilauskanta oli 200,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 320,7 miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti oli 6,7 prosenttia liikevaihdosta.

Lue lisää: Suunnittelu- ja konsulttiala jaksoi kasvaa, vaikka suhdanne koetteli