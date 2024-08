Puu maksaa niin paljon, että se koettelee tuskailevaa teollisuutta

Kuuntele juttu

Puun hinta on noussut niin paljon, että Suomen sahat ovat hädissään.

Seurauksena sahatavaran tuotantomäärät ovat merkittävässä laskussa, viestii Sahateollisuus ry. Ylivoimaisesti suurin kustannuserä on tukin hinta, lausuu tiedotteessa toimitusjohtaja Tino Aalto.

”Puun hinta on noussut merkittävästi enemmän kuin lopputuotteen eli sahatavaran hinta. Tukin- ja sahatavaran hintojen välinen suhde on kasvanut korkeammaksi kuin yli 15 vuoteen, ja siten suhdannetilanne on hyvin vaikea.”

Hyvänä vuonna 2021 sahatavaraa syntyi lähes 12 miljoonaa kuutiometriä. Nyt vaikuttaa siltä, että luvusta on haihtunut kaksi miljoonaa kuutiometriä.

Vertailukohtia näin huonoon tilanteeseen pitää hakea yli kymmenen vuoden takaa. Taustasyitä riittää tukin hinnan nousun lisäksi: puun tuonti Venäjältä on tyrehtynyt ja puurakentaminen vähenee.

Lähes kaikki sahatavarasta päätyy rakentamiseen, ja uutta taloa ei nouse entiseen tahtiin. Alaa edunvalvovan yhdistyksen mukaan puuta myös päätyy enenevässä määrin energiakäyttöön ja selluteollisuuteen.

”Suomessa tulisi huolehtia puun saatavuuden varmistamisen lisäksi siitä, etteivät logistiikan kustannukset karkaa käsistä, jotta vienti vetää maailmalle ja kansantalouteen kilisee euroja”, Aalto sanoo.

Vientiin lähtee noin kolme neljäsosaa tuotannosta, mutta suhdanne on surkea: ”Merkittäviä positiivisia signaaleja ei tule mistään päin maailmaa”.

Puutuoteteollisuus ry:n kesäkuun alussa julkistaman tiedotteen mukaan puurakentamisen lasku näytti pysähtyneen. Kaikkien puurakennuksien luvat ja aloitukset olivat alkuvuoden aikana tasoittuneet noin kahdeksan miljoonan kuutiometrin tasolle. Markkinaosuus rakennusluvissa nousi muutamalla prosenttiyksiköllä noin 25 prosentin tasolle.

Puutuote- ja huonekaluteollisuuden liikevaihto Suomessa on noin 10 miljardia euroa ja työntekijöitä alalla on noin 30 000. Alan viennin arvo on noin kolme miljardia euroa. Suurin yksittäinen sektori on sahateollisuus, jonka osuus on noin 47 prosenttia. Toiseksi suurimmat ovat rakennuspuusepänteollisuus (16 prosenttia) ja huonekaluteollisuus (15).