Lean-guru Glenn Ballard: ”Muutos tapahtuu varmasti” Rakentamiselta odotetaan jatkossa tehokkuutta ja tuottavuutta. Viivästykset, budjetin ylitykset ja resurssien hukkaaminen ovat yhä alan ongelmia. Lean-ajattelun pioneerien missio jatkuu.

2000-luvun alussa lean ei ollut rakentamisessa mikään juttu. Nyt on toisin. Leanin oppien hyödyntäminen ja sitä kautta toiminnan jatkuva parantaminen alkaa olla jo perusvaatimus suomalaisilla rakennustyömailla.