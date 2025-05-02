Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Koulutus ja tutkimus Korjausrakentaminen Rakentaminen Työelämä

Lean-guru Glenn Ballard: ”Muutos tapahtuu varmasti”

Rakentamiselta odotetaan jatkossa tehokkuutta ja tuottavuutta. Viivästykset, budjetin ylitykset ja resurssien hukkaaminen ovat yhä alan ongelmia. Lean-ajattelun pioneerien missio jatkuu.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 2. toukokuuta 2025, 8:13
Glenn Ballard, kuvattuna Skanskan toimistolla Helsingissä. Kuva: Liisa Takala

2000-luvun alussa lean ei ollut rakentamisessa mikään juttu. Nyt on toisin. Leanin oppien hyödyntäminen ja sitä kautta toiminnan jatkuva parantaminen alkaa olla jo perusvaatimus suomalaisilla rakennustyömailla.

