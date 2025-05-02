Lean-guru Glenn Ballard: ”Muutos tapahtuu varmasti”
Rakentamiselta odotetaan jatkossa tehokkuutta ja tuottavuutta. Viivästykset, budjetin ylitykset ja resurssien hukkaaminen ovat yhä alan ongelmia. Lean-ajattelun pioneerien missio jatkuu.
2000-luvun alussa lean ei ollut rakentamisessa mikään juttu. Nyt on toisin. Leanin oppien hyödyntäminen ja sitä kautta toiminnan jatkuva parantaminen alkaa olla jo perusvaatimus suomalaisilla rakennustyömailla.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lean-guru Glenn Ballard: ”Muutos tapahtuu varmasti””