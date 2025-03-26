Korjaushankkeiden sujuvuuteen haetaan parannusta – ”Suunnittelun suunnittelu ei ole kirjoitusvirhe”
Kehittämisen paikkoja nostettiin esiin yhteishankkeen voimin. Pilottikohteena toimivassa Keravan keskuskoulun remontissa hanketta kokeiltiin aikataulusuunnittelussa ja toteutuksen hallinnassa.
Korjausrakentamisen hankkeissa on havaittu puutteita suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Tämä hidastaa työtä ja lisää kustannuksia.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Korjaushankkeiden sujuvuuteen haetaan parannusta – ”Suunnittelun suunnittelu ei ole kirjoitusvirhe””