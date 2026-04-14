Ruotsalainen konsulttijätti laajenee Suomessa vauhdilla – ostaa jälleen yrityksen Provikolla on vahvaa erityisosaamista vaativissa julkisissa hankinnoissa ja suurissa infrahankkeissa.

Ruotsalainen ympäristö- ja yhteiskuntarakentamisen konsultointiin erikoistunut Xpartners jatkaa kasvuaan Suomessa. Konserni ostaa Provikon, joka on Tampereella perustettu projektinjohto- ja rakennuttamiskonsultointia tarjoava yhtiö. Sillä on vahvaa erityisosaamista vaativissa julkisissa hankinnoissa ja suurissa infrahankkeissa.