Tekovalle rakennusurakka Raisiosta – uutta toimitilaa konevuokraamolle Rakennustyöt alkavat ensi kesän aikana, ja ne valmistuvat vuoden 2027 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tekova on tehnyt HRK-Kiinteistöjen kanssa urakkasopimuksen noin 2 400 m²:n tuotanto- ja varastotilojen rakentamisesta Raisioon. Tilat sijoittuvat E18-ohitustien varrelle Kuninkaanväylälle ja ne tulevat HRK-Konevuokraamon käyttöön.