Tampereen ratikka kurvasi Pirkkalaan – ensimmäiset kiskoparit paikalleen Valtaosa Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien raiteista aiotaan saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

Tampereen ratikan työmaa on edennyt Pirkkalan Partolaan, jonne laskettiin 20. huhtikuuta ensimmäiset ratakiskot Mustimäenkujan ja katsastusaseman välisellä alueella. Raiteiden myötä Pirkkala liittyy Helsingin, Espoon ja Tampereen joukkoon ja on Suomen ensimmäinen raitiotiekunta.