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Consolis Parma laajentaa sideainehankintaansa yhtenä tavoitteenaan päästöjen vähentäminen

Uudella kumppanuudella Parma haluaa parantaa myös huoltovarmuutta ja varmistaa raaka-aineiden saatavuuden kaikissa oloissa, mutta kumppanuus lisännee myös kilpailua markkinoilla.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2026, 10:00
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Ei kommentteja artikkeliin Consolis Parma laajentaa sideainehankintaansa yhtenä tavoitteenaan päästöjen vähentäminen
Uusi yhteistyökuvio parantaa Parman tuotteiden hiilijalanjälkeä. Kuvassa vasemmalla Green Vikingin toimitusjohtaja Christofer Ädel-Carlsson ja oikealla Consolis Parman toimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

Parma on solminut uuden kumppanuuden logistiikka- ja materiaalialan yritys Green Vikingin kanssa. Yhteistyö kattaa kuona- ja sementtitoimituksia Parman betonielementtien tuotantoon. Yhtiön strategian mukaisesti kumppanuus vahvistaa kilpailukykyä ja laajentaa mahdollisuuksia vähähiilisempiin ja monipuolisempiin sideaineratkaisuihin betonielementtien valmistuksessa.

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