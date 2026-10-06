Consolis Parma laajentaa sideainehankintaansa yhtenä tavoitteenaan päästöjen vähentäminen Uudella kumppanuudella Parma haluaa parantaa myös huoltovarmuutta ja varmistaa raaka-aineiden saatavuuden kaikissa oloissa, mutta kumppanuus lisännee myös kilpailua markkinoilla.

Parma on solminut uuden kumppanuuden logistiikka- ja materiaalialan yritys Green Vikingin kanssa. Yhteistyö kattaa kuona- ja sementtitoimituksia Parman betonielementtien tuotantoon. Yhtiön strategian mukaisesti kumppanuus vahvistaa kilpailukykyä ja laajentaa mahdollisuuksia vähähiilisempiin ja monipuolisempiin sideaineratkaisuihin betonielementtien valmistuksessa.