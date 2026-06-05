Noin 2000 ontelolaattaa päätyy uuteen paikkaan Helsingissä – Uudelleenkäyttöä nostetaan seuraavalle tasolle
YIT uudistaa korttelia Helsingin Vallilassa. Tavoitteena on irrottaa ehjänä ja käyttää uudelleen ontelolaattojen lisäksi muita rakennusosia.
Helsingin Vallilassa on parhaillaan kaavoitusvaiheessa rakentamisen kotimaisen kiertotalouskehityksen kannalta merkittävä kohde. Kyseessä on YIT:n Kiertotalouden kirjokortteli -niminen kokonaisuus, jossa uudistetaan pääosin 1980- ja 1990-luvuilla rakennettu vajaakäytöllä oleva toimitilakortteli.
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