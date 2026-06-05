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Kategoriat Uutiset Kiertotalous

Noin 2000 ontelolaattaa päätyy uuteen paikkaan Helsingissä – Uudelleenkäyttöä nostetaan seuraavalle tasolle

YIT uudistaa korttelia Helsingin Vallilassa. Tavoitteena on irrottaa ehjänä ja käyttää uudelleen ontelolaattojen lisäksi muita rakennusosia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. kesäkuuta 2026, 8:07
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Havainnekuva korttelista. Etualalla näkyvä Teollisuuskadun puoli säilyy pitkälti ennallaan. Suuremmat muutokset kohdistuvat korttelin toiselle puolelle. Kuva: YIT

Helsingin Vallilassa on parhaillaan kaavoitusvaiheessa rakentamisen kotimaisen kiertotalouskehityksen kannalta merkittävä kohde. Kyseessä on YIT:n Kiertotalouden kirjokortteli -niminen kokonaisuus, jossa uudistetaan pääosin 1980- ja 1990-luvuilla rakennettu vajaakäytöllä oleva toimitilakortteli.

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