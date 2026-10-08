Jälleen uusi miljardiluokan datakeskushanke vireille
Ranskalainen Sesterce suunnittelee 10 miljardin euron tekoälykampusta Kaipolan entiselle tehdasalueelle Jämsään.
Ranskalainen tekoälyinfrastruktuuriyhtiö Sesterce suunnittelee laajaa Sesterce Campus -investointia Jämsään Kaipolan entiselle paperitehtaan alueelle. Yli 10 miljardin euron investoinnin tavoitteena on rakentaa uusiutuvalla energialla toimiva eurooppalainen tekoälykampus, joka vahvistaa Euroopan digitaalisen infrastruktuurin kehitystä ja kilpailukykyä.
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