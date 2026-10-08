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Kategoriat Projektit Sijoittaminen Talous Uusiutuva energia Uutiset

Jälleen uusi miljardiluokan datakeskushanke vireille

Ranskalainen Sesterce suunnittelee 10 miljardin euron tekoälykampusta Kaipolan entiselle tehdasalueelle Jämsään.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 8. lokakuuta 2026, 9:09
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Ei kommentteja artikkeliin Jälleen uusi miljardiluokan datakeskushanke vireille
Kaipola Green Portin visio on kehittää Kaipolasta innovatiivisin kiertotalouden ja uudistuvan teollisuuden toimipaikka. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Ranskalainen tekoälyinfrastruktuuriyhtiö Sesterce suunnittelee laajaa Sesterce Campus -investointia Jämsään Kaipolan entiselle paperitehtaan alueelle. Yli 10 miljardin euron investoinnin tavoitteena on rakentaa uusiutuvalla energialla toimiva eurooppalainen tekoälykampus, joka vahvistaa Euroopan digitaalisen infrastruktuurin kehitystä ja kilpailukykyä.

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