Viranomainen vaatii keskeyttämään kaksi datakeskushanketta välittömästi Lupa- ja valvontaviraston antama keskeyttämiskehotus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Lupa- ja valvontavirasto on antanut tänään 6.10.2026 Tuike Finland oy:lle kehotuksen keskeyttää välittömästi ja viimeistään 23.10.2026 mennessä Muhokseen ja Kajaaniin suunnitellun palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Keskeyttämiskehotus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) 32 §:n 2 momenttiin.