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Kategoriat Uutiset Projektit Rakentaminen Ympäristö

Viranomainen vaatii keskeyttämään kaksi datakeskushanketta välittömästi

Lupa- ja valvontaviraston antama keskeyttämiskehotus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2026, 14:34
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Ei kommentteja artikkeliin Viranomainen vaatii keskeyttämään kaksi datakeskushanketta välittömästi
Datakeskukset työllistävät tällä hetkellä laajalla rintamalla suomalaista rakennusalaa. Microsoft rakentaa keskusta muun muassa Espooseen Kehä III:n varrelle. Kuva: Mika Ranta / HS

Lupa- ja valvontavirasto on antanut tänään 6.10.2026 Tuike Finland oy:lle kehotuksen keskeyttää välittömästi ja viimeistään 23.10.2026 mennessä Muhokseen ja Kajaaniin suunnitellun palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Keskeyttämiskehotus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) 32 §:n 2 momenttiin.

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