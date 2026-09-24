YIT: Datakeskukset tuovat rakennusteollisuudelle jopa 15 miljardia liikevaihtoa vuosina 2026-2029 – ”Emme ole nähneet vastaavaa kasvua vuosikymmeniin”
Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaan mukaan työllisyysvaikutus vastaa samaa määrää kuin asuinrakentamisesta on poistunut vuonna 2022 alkaneen laskun aikana.
YIT ennustaa, että datakeskusrakentaminen tuo lähivuosien aikana monen miljardin euron edestä liikevaihtoa rakennusteollisuudelle joka vuosi.
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