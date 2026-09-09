Googlen mammutti-investointi nytkäyttää tuulivoimahankkeitakin eteenpäin
Valorem Group ja Google julkistavat pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen, joka mahdollistaa uuden maatuulivoiman tuotannon Suomessa.
Google, joka on toiminut Suomessa vuodesta 2011 lähtien, julkisti 9.9. suunnitelmansa laajentaa digitaalista infrastruktuuriaan maassa. Tämä on osa sekä uusia että jo aiemmin käynnistettyjä toimia, joilla yhtiö pyrkii turvaamaan toimintansa vastuullisen energiansaannin ja tuomaan uusia hiilivapaita energialähteitä Suomen sähköverkkoon.
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