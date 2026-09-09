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Kategoriat Uusiutuva energia Energia Ilmastonmuutos Uutiset

Googlen mammutti-investointi nytkäyttää tuulivoimahankkeitakin eteenpäin

Valorem Group ja Google julkistavat pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen, joka mahdollistaa uuden maatuulivoiman tuotannon Suomessa.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2026, 11:39
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Ei kommentteja artikkeliin Googlen mammutti-investointi nytkäyttää tuulivoimahankkeitakin eteenpäin
Googlen mammutti-investoinnit vaikuttavat myös uusiutuvan energian hankkeisiin merkittävässä mittakaavassa. Kuvassa Matkusaaren tuulipuisto. Kuva: Helifoto/Valorem

Google, joka on toiminut Suomessa vuodesta 2011 lähtien, julkisti 9.9. suunnitelmansa laajentaa digitaalista infrastruktuuriaan maassa. Tämä on osa sekä uusia että jo aiemmin käynnistettyjä toimia, joilla yhtiö pyrkii turvaamaan toimintansa vastuullisen energiansaannin ja tuomaan uusia hiilivapaita energialähteitä Suomen sähköverkkoon.

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