Saaristokaupungin seurakunta laittaa omistamansa korttelin uusiksi – Rakentaminen käynnistyy arviolta vuosikymmenen lopulla
Kortteliin suunnitellaan noin 50 uutta asuntoa. Se on osa kaupungin keskustan kehittämishanketta.
Turun teollisuuden rakentajat oy (TTR) ja Paraisten seurakuntayhtymä ovat allekirjoittaneet sopimuksen seurakuntayhtymän omistaman Kansliakorttelin kehittämisestä Paraisilla. Kortteli sijoittuu Paraisten Suntin varrelle ja sen rakennustyöt voisivat käynnistyä arviolta vuoden 2029 aikana.
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