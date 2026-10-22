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Kategoriat Rakentaminen

Saaristokaupungin seurakunta laittaa omistamansa korttelin uusiksi – Rakentaminen käynnistyy arviolta vuosikymmenen lopulla

Kortteliin suunnitellaan noin 50 uutta asuntoa. Se on osa kaupungin keskustan kehittämishanketta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2026, 14:06
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Havainnekuva korttelista. Kuva: Turun teollisuuden rakentajat.

Turun teollisuuden rakentajat oy (TTR) ja Paraisten seurakuntayhtymä ovat allekirjoittaneet sopimuksen seurakuntayhtymän omistaman Kansliakorttelin kehittämisestä Paraisilla. Kortteli sijoittuu Paraisten Suntin varrelle ja sen rakennustyöt voisivat käynnistyä arviolta vuoden 2029 aikana.

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