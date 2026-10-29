”Tekoälyagentit ovat tulossa ryminällä rakennusalalle” – Fira kehittää ratkaisuja vaativiin hankkeisiin, Koja laitteiden itsesäätelyä
Rakennusalalla kehitetään nyt monenlaisia agenttipohjaisia ratkaisuja.
Tekoälykehitys rakennusalalla ottaa aimo askeleen, kun itsenäiseen ajatteluun kykenevät agentit marssivat areenalle. Agenttipohjaisia ratkaisuja kehitetään monenlaisiin eri tarkoituksiin, kuten tiedon hallintaan, määrälaskennan parantamiseen ja laitteiden itsenäiseen ohjautuvuuteen.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “”Tekoälyagentit ovat tulossa ryminällä rakennusalalle” – Fira kehittää ratkaisuja vaativiin hankkeisiin, Koja laitteiden itsesäätelyä”