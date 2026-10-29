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Kategoriat Koulutus ja tutkimus Rakentaminen Talotekniikka Uutiset

”Tekoälyagentit ovat tulossa ryminällä rakennusalalle” – Fira kehittää ratkaisuja vaativiin hankkeisiin, Koja laitteiden itsesäätelyä

Rakennusalalla kehitetään nyt monenlaisia agenttipohjaisia ratkaisuja.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 29. lokakuuta 2026, 6:01
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Ei kommentteja artikkeliin ”Tekoälyagentit ovat tulossa ryminällä rakennusalalle” – Fira kehittää ratkaisuja vaativiin hankkeisiin, Koja laitteiden itsesäätelyä
Rakennusalan yrityksissä kehitetään tekoälyratkaisuja tutkimuksen tukemana. Kuvituskuva. Kuva: Pasi Salminen

Tekoälykehitys rakennusalalla ottaa aimo askeleen, kun itsenäiseen ajatteluun kykenevät agentit marssivat areenalle. Agenttipohjaisia ratkaisuja kehitetään monenlaisiin eri tarkoituksiin, kuten tiedon hallintaan, määrälaskennan parantamiseen ja laitteiden itsenäiseen ohjautuvuuteen.

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