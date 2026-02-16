Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Nykyinen hinnoittelutapa ei tyydytä tekoälyyn investoivia suunnittelutoimistoja – ”Kritisoin tuntihintapohjaisuutta sopimusperusteena”

A-Insinöörien toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan mukaan suunnittelutoimistoilla ei ole ”järjen hiventäkään” käyttää rahaa kehittämiseen, jos asiakas valitsee aina halvimman tuntihinnan.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. helmikuuta 2026, 6:12
A-Insinööreillä tekoälyä on käytetty esimerkiksi Tornion hirsihotellin suunnitelma-aineistojen tuottamisessa. Kuvassa arkkitehti, kaupunkikehitysjohtaja Jukka Kettunen ja hankekehitysjohtaja Heidi Kanner. Kuva: A-Insinöörit

Tekoäly tuo paineita siirtyä suunnittelun hinnoittelussa tuntiperusteisuudesta arvoperusteiseen, kiinteään hinnoitteluun. Taustalla ovat yritysten uuden teknologian kehitysinvestoinnit, joiden pitäisi maksaa itsensä takaisin.

