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Kategoriat Tutkimus Uutiset

Corelab aloitti Tampereella – kira-alan tutkimuskeskus pureutuu muun muassa tekoälyn hyötyihin

Ideana on purkaa alan tutkimuksen välisiä siiloja, tiedonkulun esteitä ja muodostaa kokonaisvaltaisempaa kuva rakennetun ympäristön koko elinkaaren ajalta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. lokakuuta 2026, 9:33
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Ei kommentteja artikkeliin Corelab aloitti Tampereella – kira-alan tutkimuskeskus pureutuu muun muassa tekoälyn hyötyihin
Corelab aikoo pureutua kiinteistöjen elinkaareen yli perinteisten toimiala- ja siilorajojen. Kuvassa Corelabin johtoryhmän jäsenistä Jukka Puhto (vas.), Antti Kurvinen ja Jenni Poutanen. (Kuva: Tampereen yliopisto)

Tampereen yliopistoon on perustettu rakennus- ja kiinteistöalan tutkimuskeskus Corelab. Neljän professorin tutkimusaloja yhdistävä keskus kokoaa yhteen tutkimusta kiinteistöliiketoiminnasta ja kaupunkikehittämisestä suunnitteluun, rakentamiseen ja talotekniikkaan.

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