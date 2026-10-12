Corelab aloitti Tampereella – kira-alan tutkimuskeskus pureutuu muun muassa tekoälyn hyötyihin Ideana on purkaa alan tutkimuksen välisiä siiloja, tiedonkulun esteitä ja muodostaa kokonaisvaltaisempaa kuva rakennetun ympäristön koko elinkaaren ajalta.

Tampereen yliopistoon on perustettu rakennus- ja kiinteistöalan tutkimuskeskus Corelab. Neljän professorin tutkimusaloja yhdistävä keskus kokoaa yhteen tutkimusta kiinteistöliiketoiminnasta ja kaupunkikehittämisestä suunnitteluun, rakentamiseen ja talotekniikkaan.