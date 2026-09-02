Tekoälyllä paljon mahdollisuuksia kaavoituksen tehostamisessa – edellyttää yhtenäistä ja koneluettavaa kaavatietoa Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys selvitti, missä tekoälyn hyödyntäminen alueidenkäytön suunnittelussa Suomessa tällä hetkellä on.

Tekoälyä käytetään Suomen kaavoituksessa ja alueidenkäytön suunnittelussa jo nyt, mutta käyttö on toistaiseksi rajallista, hajanaista ja kokeiluluonteista. Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kuvan siitä, missä tekoälyn hyödyntäminen alueidenkäytön suunnittelussa Suomessa tällä hetkellä on ja mitä sen laajempi käyttöönotto vaatisi.