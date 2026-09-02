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Kategoriat Uutiset Suunnittelu

Tekoälyllä paljon mahdollisuuksia kaavoituksen tehostamisessa – edellyttää yhtenäistä ja koneluettavaa kaavatietoa

Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys selvitti, missä tekoälyn hyödyntäminen alueidenkäytön suunnittelussa Suomessa tällä hetkellä on.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 2. syyskuuta 2026, 8:31
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Ei kommentteja artikkeliin Tekoälyllä paljon mahdollisuuksia kaavoituksen tehostamisessa – edellyttää yhtenäistä ja koneluettavaa kaavatietoa
Tekoälyllä on mahdollisuuksia tehostaa kaavoitusta ja alueiden suunnittelua. Kuva: Kuva: Väylävirasto

Tekoälyä käytetään Suomen kaavoituksessa ja alueidenkäytön suunnittelussa jo nyt, mutta käyttö on toistaiseksi rajallista, hajanaista ja kokeiluluonteista. Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kuvan siitä, missä tekoälyn hyödyntäminen alueidenkäytön suunnittelussa Suomessa tällä hetkellä on ja mitä sen laajempi käyttöönotto vaatisi.

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