Suomen historian suurin investointi käyntiin – työllistävä vaikutus 16 000 henkeä Google investoi 13 miljardia euroa Haminan datakeskuksen laajentamiseen ja kolmen uuden datakeskuksen rakentamiseen.

Google investoi 13 miljardia euroa Haminan datakeskuksen laajentamiseen ja kolmen uuden datakeskuksen rakentamiseen. Investointi on Suomen historian suurin ja se vauhdittaa yhtiön mukaan tuntuvasti talouskasvua. Uudet datakeskukset Google rakentaa Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle.