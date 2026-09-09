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Kategoriat Uutiset Energia Projektit Rakentaminen Talous

Suomen historian suurin investointi käyntiin – työllistävä vaikutus 16 000 henkeä

Google investoi 13 miljardia euroa Haminan datakeskuksen laajentamiseen ja kolmen uuden datakeskuksen rakentamiseen.

Kirjoittaja HS / Petri Sajari
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2026, 11:03
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Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvisen mukaan kyseessä on yhtiön suurin investointi Eurooppaan ja se on myös historian suurin yksittäinen investointi Suomeen. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Google investoi 13 miljardia euroa Haminan datakeskuksen laajentamiseen ja kolmen uuden datakeskuksen rakentamiseen. Investointi on Suomen historian suurin ja se vauhdittaa yhtiön mukaan tuntuvasti talouskasvua. Uudet datakeskukset Google rakentaa Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle.

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