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Kategoriat Suunnittelu Talous Työelämä Uutiset

Ramboll Finlandin uusi toimitusjohtaja uskoo maltilliseen kasvuun tänä vuonna – ”Olemme rekrytoineet lisää väkeä datakeskuksiin liittyen”

Teollisuus- ja energiasektori tuovat nyt töitä, sanoo toimitusjohtaja Jaana Tyynismaa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Ramboll Finlandin uusi toimitusjohtaja uskoo maltilliseen kasvuun tänä vuonna – ”Olemme rekrytoineet lisää väkeä datakeskuksiin liittyen”
Jaana Tyynismaa aloitti Ramboll Finlandin toimitusjohtajana syyskuun alusta. Kuva: Ramboll

Ramboll Finlandin uusi toimitusjohtaja Jaana Tyynismaa on varovaisen myönteinen, kun hän arvioi suhdannenäkymää lähitulevaisuudessa. Markkina on edelleenkin aika vaativa, ja eroja suoriutumisessa on eri aloilla.

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