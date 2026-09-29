Ramboll Finlandin uusi toimitusjohtaja uskoo maltilliseen kasvuun tänä vuonna – ”Olemme rekrytoineet lisää väkeä datakeskuksiin liittyen”
Teollisuus- ja energiasektori tuovat nyt töitä, sanoo toimitusjohtaja Jaana Tyynismaa.
Ramboll Finlandin uusi toimitusjohtaja Jaana Tyynismaa on varovaisen myönteinen, kun hän arvioi suhdannenäkymää lähitulevaisuudessa. Markkina on edelleenkin aika vaativa, ja eroja suoriutumisessa on eri aloilla.
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