Kiinteistöliitto on huolissaan riskiparvekkeiden turvallisuudesta Kiinteistöliitto selvitti parveketurvallisuuden tilannetta kyselyllä.

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Taloyhtiöt eivät ole ryhtyneet riittäviin toimiin riskiparvekkeiden turvallisuuden varmistamiseksi, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä. Riskiparvekkeiksi on viimeaikaisten onnettomuuksien vuoksi luokiteltu sellaiset parvekkeet, joissa kaiteiden putoamiselta suojaavana rakenteena toimii kuitusementtilevy tai lasi.

Kiinteistöliitto selvitti parveketurvallisuuden tilannetta lokakuussa kyselyllä, johon vastasi yhteensä yli 3000 taloyhtiöiden hallitusten jäsentä. Riskiparvekkeita oli näistä noin 800:ssa taloyhtiössä.

Näistä alle puolet on tarttunut toimeen parvekkeiden turvallisuuden selvittämiseksi. Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan parvekkeiden turvallisuuteen liittyvät ongelmat koskevat jopa satoja tuhansia parvekkeita 2000-luvulla rakennetuissa ja saneeratuissa taloissa.

”Jos taloyhtiön parvekekaiteiden putoamiselta suojaavana rakenteena on käytetty kuitusementtilevyä tai lasia, yhtiön on viipymättä tilattava parvekkeiden käyttöturvallisuustarkastus puolueettomalta alan ammattilaiselta. Rakennuksen yleinen kuntoarvio tai parvekkeiden kuntotutkimus ei ole riittävä selvitys”, Kiinteistöliiton rakennustekninen asiantuntija Anssi Väätäinen toteaa.

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Viidesosa vastaajista kertoo, että korjaustarpeen tai sen kiireellisyyden selvittäminen on kesken. Lähes yhtä moni vastaa, että asian käsittely on taloyhtiössä kesken. Hiukan useampi kuin joka kymmenes vastaa, että kustannuksiin liittyvät syyt ovat viivästyttäneet asian hoitamista.

Vastaajien mukaan myös puutteellinen viranomaisohjeistus ja vaikeus löytää oikeanlaisia asiantuntijoita ovat viivästyttäneet tarkastusten tekemistä.

”Taloyhtiöiden hallituksissa ja isännöinnissä on hyvä muistaa, että taloyhtiö omistajana vastaa rakennustensa turvallisuudesta. Sen vuoksi hallituksen ja isännöitsijän on syytä ryhtyä tarvittaviin toimiin hyvinkin ripeästi”, Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia muistuttaa.

Turvallisuuden varmistaminen voi edellyttää parvekkeiden käytön tilapäistä rajoittamista. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että parveke usein toimii hätäpoistumistienä, jolloin esimerkiksi oven salpaaminen aiheuttaa uuden turvallisuusuhan. Käytön rajoittaminen on enintään väliaikainen ratkaisu, eikä sen perusteella voida lykätä tarvittavia korjauksia.