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Kategoriat Rakennustuote Asunnot Kiinteistöt Uutiset

Ympäristöministeriö huolestui parvekejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

Ympäristöministeriö pyytää kuntia olemaan yhteydessä rakentamishankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 26. toukokuuta 2026, 14:29
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Ei kommentteja artikkeliin Ympäristöministeriö huolestui parvekejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
Ympäristöministeriö on lähestynyt kuntia ja rakentamiaan ryhtyviä paimenkirjeellään. Päähuolenaiheena ovat erityisesti kuitusementtiset levyrakenteet. Rikkoontunut parveke Amiraalistonkadulla Turussa. Kuva: Ella Kiviniemi/HS Kuva: Ella Kiviniemi / HS

Ympäristöministeriö on tiedottanut 26.5. Lupa- ja valvontavirastolle sekä yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien rakennusvalvontaviranomaisille Helsingissä syyskuussa 2025 tapahtuneesta onnettomuudesta ja tutkinnan etenemisestä. Onnettomuustutkintakeskus on suorittamiensa testien perusteella antanut 21.5.2026 tiedotteen ja onnettomuusuhkailmoituksen parvekekaiteissa käytettävistä kuitusementtisistä levyistä.

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