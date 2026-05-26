Ympäristöministeriö huolestui parvekejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
Ympäristöministeriö pyytää kuntia olemaan yhteydessä rakentamishankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta.
Ympäristöministeriö on tiedottanut 26.5. Lupa- ja valvontavirastolle sekä yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien rakennusvalvontaviranomaisille Helsingissä syyskuussa 2025 tapahtuneesta onnettomuudesta ja tutkinnan etenemisestä. Onnettomuustutkintakeskus on suorittamiensa testien perusteella antanut 21.5.2026 tiedotteen ja onnettomuusuhkailmoituksen parvekekaiteissa käytettävistä kuitusementtisistä levyistä.
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