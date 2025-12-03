Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Korjausrakentaminen Uutiset

Julkisivuyhdistys puuttui parvekeriskeihin – levyrakenteisille parvekekaiteille väliaikainen ohjeistus

Kuitusementtilevyparvekkeita on Suomessa arviolta kymmeniä tuhansia.

 

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 3. joulukuuta 2025, 10:12
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Julkisivuyhdistys puuttui parvekeriskeihin – levyrakenteisille parvekekaiteille väliaikainen ohjeistus
Pitkälle edenneitä vaurioita 2000-luvulla uusitun parvekekaiteen alareunassa kymmenen vuotta asennuksen jälkeen. Kuva: Inari Weijo

Julkisivuyhdistys on julkaissut levyrakenteisten parvekekaiteiden tarkastukseen ja suunnitteluun väliaikaiset ohjeet. Niissä suositellaan, ettei kuitusementtilevyä toistaiseksi käytetä ensisijaisena putoamissuojana.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Julkisivuyhdistys puuttui parvekeriskeihin – levyrakenteisille parvekekaiteille väliaikainen ohjeistus”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset